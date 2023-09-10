"Заріс бур'яном": Андрющенко показав цвинтар, де поховали вбитих росіянами маріупольців
Радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко показав цвинтар, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Він зазначив, що у цьому місці ховали лише тих, кого вбили за час повномасштабного російського вторгнення, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Відповідне відео оприлюднив Петро Андрющенко.
Який вигляд має Старокримський цвинтар
"Покинутий, забутий, безмежний. Більшість могил вже поросло бурʼяном настільки, що вже наступної весни знайти хоча б номерки буде просто неможливо", — написав Андрющенко.
Він додав, що на Старокримському цвинтарі у Маріуполі поховані лише ті місцеві жителі, яких вбили російські терористи з початку повномасштабного вторгнення.
"Покажіть це ООН. Наслідки геноциду, який вони ніяк не побачать", — додав Андрющенко.
Нагадаємо, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Українське МЗС вимагає пояснень у Пекіна за співи радянської пісні.
Додамо, в окупованому Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе.