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"Заріс бур'яном": Андрющенко показав цвинтар, де поховали вбитих росіянами маріупольців

10 вересня 2023 11:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Заріс бур'яном": Андрющенко показав цвинтар, де поховали вбитих росіянами маріупольців
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко показав цвинтар, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Він зазначив, що у цьому місці ховали лише тих, кого вбили за час повномасштабного російського вторгнення, починаючи з 24 лютого 2022 року. 

Відповідне відео оприлюднив Петро Андрющенко. 

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"Покинутий, забутий, безмежний. Більшість могил вже поросло бурʼяном настільки, що вже наступної весни знайти хоча б номерки буде просто неможливо", — написав Андрющенко. 

Кладовище у Маріуполі
Старокримське кладовище. Фото: скриншот

Він додав, що на Старокримському цвинтарі у Маріуполі поховані лише ті місцеві жителі, яких вбили російські терористи з початку повномасштабного вторгнення. 

"Покажіть це ООН. Наслідки геноциду, який вони ніяк не побачать", — додав Андрющенко. 

Нагадаємо, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Українське МЗС вимагає пояснень у Пекіна за співи радянської пісні.

Додамо, в окупованому Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе.

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