Андрющенко показав, який вигляд має драматичний театр у Маріуполі сьогодні
Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який сьогодні вигляд має драматичний театр у місті. 16 березня минулого року окупанти скинули надпотужну бомбу на нього.
Світлини він опублікував у своєму Telegram-каналі.
-
Філатов розповів про долю знищеного ракетою будинку у Дніпрі та виплати компенсацій
-
Україна має закрити в'їзд на свою територію росіянам з паспортами третіх країн, — Ткаченко
-
В Чорному морі 13 кораблів: скільки калібрів несуть загрозу
-
"Вивчення української мови для мене питання особисте": Вадим Столар про освітній проєкт
-
Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen: кого саме та за що
-
Компанія шпигуна з ОАЕ купила китайську компанію, куди входить TikTok, за $220 млрд, — Bloomberg
-
Держслужбовцям та чиновникам рф заборонили виїзд за кордон, — розвідка Британії
-
Ракицький із "Шахтаря" розповість, чому виступав за російський "Зеніт"
-
Кого із медиків, які працюють в окупації, не вважатимуть колаборантами: коментар Ляшка і Федорова
-
У Маріуполі окупанти провокують серйозну екологічну катастрофу: Азовське море в небезпеці
Деталі
"Драматичний театр сьогодні. Напередодні роковин найбільшого військового злочину та одночасного вбивства сотень цивільних російськими авіабомбами...", — написав Андрющенко.
Як зруйнували Маріупольський театр
Російські військові 16 березня скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі — там у бомбосховищі ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, багато жінок та дітей. Перед театром був виведений величезний напис "ДІТИ".
Бомбу скинули з літака. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі.
Нагадаємо, ДБР завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього командира групи інженерного забезпечення з Криму, який у 2014 році перейшов на бік ворога та брав участь в обстрілі Маріуполя. Обвинувальний акт направлено до суду.
Також ми писали, що після останньої військової атаки у Маріуполі загарбники перегрупувалися та вивели свої логістичні центри та полігони за межі міста. Місто стало небезпечним для них і було перетворено на смугу фронту. Це спричинило зменшення кількості військових присутніх у місті. Проте ситуація у Маріуполі залишається напруженою, загарбники продовжують проводити фільтрацію серед населення.