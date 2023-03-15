Андрющенко показав, який вигляд має драматичний театр у Маріуполі сьогодні

Театр до війни

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який сьогодні вигляд має драматичний театр у місті. 16 березня минулого року окупанти скинули надпотужну бомбу на нього.

Світлини він опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Драматичний театр сьогодні. Напередодні роковин найбільшого військового злочину та одночасного вбивства сотень цивільних російськими авіабомбами...", — написав Андрющенко.

Як зруйнували Маріупольський театр

Російські військові 16 березня скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі — там у бомбосховищі ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, багато жінок та дітей. Перед театром був виведений величезний напис "ДІТИ".

Бомбу скинули з літака. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі.

Нагадаємо, ДБР завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього командира групи інженерного забезпечення з Криму, який у 2014 році перейшов на бік ворога та брав участь в обстрілі Маріуполя. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також ми писали, що після останньої військової атаки у Маріуполі загарбники перегрупувалися та вивели свої логістичні центри та полігони за межі міста. Місто стало небезпечним для них і було перетворено на смугу фронту. Це спричинило зменшення кількості військових присутніх у місті. Проте ситуація у Маріуполі залишається напруженою, загарбники продовжують проводити фільтрацію серед населення.