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"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

23 марта 2023 10:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Обстрел Запорожья 22 марта: реакция запорожцев. Фото: REUTERS
Около 11:40 утра среды, 22 марта, в Запорожье прогремели мощные взрывы
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Около 11:40 утра среды, 22 марта, в Запорожье прогремели мощные взрывы. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские войска обстреляли жилые дома города, а также остров Хортицу. Одна из ракет попала в два девятиэтажных жилых дома в спальном районе города. Один человек погиб и 29 госпитализированных, из которых трое детей.

Какова жизнь в Запорожье — читайте в Новини.LIVE.

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"Гром" от взрывов расходился по всему городу"

В момент первых взрывов в Запорожье 22 марта окна квартиры, в которой с родителями проживает 17-летняя Милана, задрожали от взрывной волны. И это при том, что дом Миланы находится в другой части города. Воздушная тревога не была объявлена. Скорее всего, враг нанес удары с РСЗО "Торнадо С". От пусков до попаданий прошло всего несколько секунд, пояснил позже в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
 

"Когда начались взрывы, я как раз делала уроки. Уже следующий раздался неподалеку от моего дома. Но вообще-то каждый сопровождался сильной взрывной волной. Было такое впечатление, что трясется все вокруг, а "гром" после взрывов расходился по всему городу", —рассказала Милана Новини.LIVE о первых минутах "прилетов" по 9-ти этажкам.

  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
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Запорожчанка Алла с двумя детьми живет напротив домов, куда попали российские ракеты. Говорит, было громко и страшно. Особенно оттого, что не была объявлена воздушная тревога, а обстрел произошел днем. Ведь россияне обычно обстреливают Запорожье по ночам.

"Хотя если бы это произошло ночью, пострадавших было бы больше, я думаю. Я была дома одна с двумя маленькими детьми. Дочке 10 лет, мальчику всего 6 месяцев. Выбежали в коридор, чтобы выполнить правило двух стен. Дочь понимает, что происходит, постоянно, как говорится, на чеку. Муж воюет с первых дней на войне. Пошел добровольцем", — рассказала Алла Новини.LIVE.

обстріл Запоріжжя 22 березня
Обстрел Запорожья 22 марта. Фото: REUTERS

Больно, что запорожчане привыкли к террору

А вот Милана живет недалеко от Хортицы. Данный массив часто подвергается массированным русским ударам.

"Попадания туда и не только туда я слышу и вижу из окна своей квартиры. Были случаи, когда взрывы "от А до Я", а это пролет ракеты, попадания и огонь, я видела своими глазами. Как бы это больно не было говорить, запорожчане привыкли к ним, к сиренам и всему происходящему, но каждый взрыв — большая боль и стресс для жителей города… Мне лично не страшно, больно за людей и больно потом видеть последствия этих взрывов… А еще трудно понимать, что кто-то уснул ночью, а утром уже не проснулся", — говорит девушка.

 

похорон
Похороны семьи — Ильи, Камиллы и их семимесячной дочери Эмилии. Семья погибла от ракетного обстрела Запорожья 2 марта 2023 года. Фото: REUTERS
похорон
Фото: REUTERS

В целом Милана – ученица 11 класса. И хотя занятия проходят в дистанционном формате, уроки при взрывах — это постоянный стресс.

"Учиться сложно. Зимой не было ни света, ни связи, ни интернета. И не только из-за этого. Учиться и думать о войне, экзаменах, жизни, учебе — сложно. Но уезжать не хочу. Так и живу в Запорожье с родителями из первых дней войны и еще ни разу не выезжала", — говорит девушка.

По ее словам, город работает, открыты кофейни и магазины, люди ходят на работу. Хотя в первые месяцы войны кто-то уезжал, кто-то возвращался, но даже сейчас при взрывах в Запорожье на улицах много людей.

"Все как шли по улице — так и идут. Паники не видела, люди просто привыкли. Не умирать же нам всем. Жизнь продолжается. Но досадно, что о Запорожье так мало пишут и говорят. А мы же прифронтовый город, у нас постоянно что-то случатся", — добавила она.

Обстріл Запоріжжя 2 марта
Обстрел Запорожья 2 марта. Фото: REUTERS

Запорожье как прифронтовой город практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов. По данным Национальной полиции Украины, с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 по городу Запорожье нанесено более 400 ракетных ударов. В результате обстрелов в Запорожской области погибли 344 человека, в том числе 21 ребенок.

29 августа россияне разрушили в Запорожье 9 многоэтажек и 40 частных домов. А в результате ночной вражеской атаки по Запорожью 9 октября погибли 12 горожан, еще 49 госпитализированы, из них 6 детей.

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