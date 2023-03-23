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"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

23 березня 2023 10:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Обстріл Запоріжжя 22 березня: реакція запоріжчан
Близько 11.40 ранку середи, 22 березня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Фото: REUTERS
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Близько 11.40 ранку середи, 22 березня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські війська обстріляли житлові будинки міста, а також острів Хортицю. Одна з ракет влучила у два дев’ятиповерхових житлових будинки у спальному районі міста. Одна людина загинула та 29 госпіталізованих, з яких троє дітей.

Яким є життя у Запоріжжі — читайте в Новини.LIVE.

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"Грім" від вибухів розходився по всьому місту"

На момент перших вибухів у Запоріжжі 22 березня вікна квартири, в якій із батьками мешкає 17-річна Мілана, від вибухової хвилі затремтіли. І це при тому, що будинок Мілани розташовується в іншій частині Запоріжжя. Повітряна тривога не була оголошена. Найімовірніше, ворог завдав ударів із РСЗВ "Торнадо С". Від пусків до влучань минуло лише кілька секунд, пояснив пізніше в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Коли почалися вибухи, я якраз робила уроки. Вже наступний пролунав неподалік мого дому. Але взагалі-то кожен супроводжувався сильною вибуховою хвилею. Було таке враження, що трясеться все навкруги, а "грім" після вибухів розходився по всьому місту", — розповіла Мілана Новини.LIVE про перші хвилини "прильотів" по 9-ти поверхівках.

  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS
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Запоріжанка Алла із двома дітьми живе навпроти будинків, куди поцілили російські ракети. Каже, було дуже гучно та страшно. Особливо від того, що не була оголошена повітряна тривога, а обстріл стався вдень. Адже росіяни зазвичай обстрілюють Запоріжжя по ночах.

"Хоча якби це сталося вночі, постраждалих було би більше, я думаю. Я була вдома одна с двома маленькими дітьми. Доньці 10 років, хлопчику лише 6 місяців. Вибігли в коридор, щоб виконати правило двох стін. Донька розуміє, що відбувається, постійно, як кажуть, на чеку. Чоловік воює з перших днів на війні. Пішов добровольцем", — розповіла Алла Новини.LIVE.

обстріл Запоріжжя 22 березня
Обстріл Запоріжжя 22 березня. Фото: REUTERS

Боляче, що запоріжці звикли до терору

А от Мілана мешкає неподалік о.Хортиця. Даний масив нерідко піддається масованим російським ударам.

"Влучання туди і не тільки туди я чую і бачу з вікна свої квартири. Були випадки, коли вибухи "від А до Я", а це проліт ракети, влучання і вогонь, я бачила на власні очі. Якби це боляче не було казати, запоріжці звикли до них, до сирен і всього, що у нас відбувається. Проте кожен вибух — великий біль і стрес для жителів міста. Мені особисто не страшно, боляче за людей і боляче потім бачити наслідки цих вибухів. А ще важко розуміти, що хтось заснув вночі, а зранку вже не прокинувся", — каже дівчина.

похорон
Похорон сім'ї — Іллі, Камілли та їхньої семимісячної доньки Емілії. Родина загинула через ракетний обстріл Запоріжжя 2 березня 2023 року. Фото: REUTERS
похорон
Фото: REUTERS

Загалом Мілана — учениця 11 класу. І хоч заняття проходять у дистанційному форматі, уроки під вибухів — це постійний стрес.

"Вчитися складно. Взимку не було ні світла, ні зв'язку, ні інтернету. І не лише через це. Вчитися і думати про війну, екзамени, життя, навчання — складно. Але їхати я здому не хочу. Так живу у Запоріжжі із батьками з перших днів війни і ще ні разу не виїжджала", — каже дівчина.

За її словами, загалом місто працює, відчинені кавʼярні та магазини, люди ходять на роботу. Хоча в перші місяці війни хтось виїжджав, хтось повертався, але навіть зараз під час вибухів у Запоріжжі на вулицях багато людей.

"Всі як йшли по вулиці — так і йдуть. Паніки не бачила, люди просто звикли. Не помирати ж нам всім. Життя триває. Але прикро, що про Запоріжжя так мало пишуть та говорять. А ми ж прифронтове місто, у нас постійно щось трапляться", — додала вона.

Обстріл Запоріжжя 2 марта
Обстріл Запоріжжя 2 березня. Фото: REUTERS

Запоріжжя як прифронтове місто практично щоденно піддається обстрілам з боку окупантів. За даними Національної поліції України, з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року по місту Запоріжжя завдано понад 400 ракетних ударів. Унаслідок обстрілів в Запорізькій області загинуло 344 людини, зокрема 21 дитина.

29 серпня росіяни зруйнували у Запоріжжі 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. А внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю 9 жовтня загинули 12 містян, ще 49 — госпіталізовано, з них 6 дітей.

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