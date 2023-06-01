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Успокаивающее от Арестовича: война закончится через 9 месяцев

1 июня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успокаивающее от Арестовича: война закончится через 9 месяцев
Алексей Арестович в Тель-Авиве. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Человек-успокоительное Алексей Арестович считает, что до конца года война в Украине не будет завершена. По крайней мере, она продлится 9 месяцев. И конечный срок от Арестовича — это февраль следующего года.

Об этом он заявил в Тель-Авиве. Фрагмент интервью Арестович опубликовал на своей странице в Telegram.

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"Какие могут быть сценарии? Да мы их вышибем нафиг за границы 91 года", — уверен Арестович.

Относительно сроков завершения войны Арестович сначала пошутил в своей привычной манере через две-три недели. Затем назвал: февраль 2024 года.

Новости.LIVE писали: руководитель ГУР сообщил, что Украина имеет необходимый минимум оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако, по словам Кирилла Буданова, для окончательного вытеснения окупантов из украинских территорий необходимо больше оружия.

Напомним, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может закончить конфликт с Россией в этом году, если получит необходимые объемы вооружений. Подоляк подчеркнул, что российская агрессия вряд ли изменится в будущем, поэтому его мнение о том, что надежное поражение России в войне против Украины позволит Европе получить время для создания и усиления общеевропейского оборонного союза.

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