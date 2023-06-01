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Заспокійливе від Арестовича: війна закінчиться через 9 місяців

1 червня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Заспокійливе від Арестовича: війна закінчиться через 9 місяців
Олексій Арестович у Тель-Авіві. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Людина-заспокійливе Олексій Арестович вважає, що до кінця року війна в Україні завершена не буде. Принаймні, 9 місяців вона ще триватиме. І кінцевий термін від Арестовича — це лютий наступного року.

Про це він заявив в Тель-Авіві. Фрагмент інтерв'ю Арестович опублікував на своїй сторінці у Telegram.

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"Які можуть бути сценарії? Да ми їх вишибемо нафіг за кордони 91 року", — впевнений Арестович.

Щодо термінів завершення війни Арестович спочатку пожартував у своїй звичній манері про два-три тижні. Потім назвав: лютий 2024 року. 

Новини.LIVE писали: керівник ГУР повідомив, що Україна має необхідний мінімум зброї, аби розпочати контрнаступ. Проте, за словами Кирила Буданова, для остаточного витіснення окупантів з українських територій необхідно більше зброї.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна здатна закінчити конфлікт із Росією цього року, якщо отримає необхідні обсяги озброєнь. Подоляк підкреслив, що російська агресія навряд чи зміниться в майбутньому, тому його думка, що надійна поразка Росії у війні проти України дозволить Європі отримати час для створення та посилення загальноєвропейського оборонного союзу.

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