Благодаря донатам украинцев бойцы ВСУ получат 300 беспилотников Mavic 3T

Mavic 3T

Украинские военные получат еще 300 беспилотников Mavic 3T. Их закупили благодаря донатам на проект "Армия дронов".

Об этом сообщает Госспецсвязи.

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"Дроны оснащены современными камерами с высоким разрешением и тепловизорами. Это поможет нашим военным значительно эффективнее выявлять и уничтожать врагов, их технику, склады и штабы даже ночью", — говорится в сообщении.

Беспилотники Mavic 3T будут работать по трем ключевым направлениям. 160 дронов отправят на восток страны, 85 — обеспечат контроль над оккупантами на запорожском направлении, а 55 — будут помогать бойцам ВСУ уничтожать захватчиков в Херсонской области.

БпЛА приобрели благодаря инициативе Олега Гороховского, Игоря Лаченкова и monobank.

"Лишь за три дня они вместе с тысячами и тысячами неравнодушных собрали почти 61 миллион гривен", — говорится в сообщении.

Присоединиться к пополнению "Армии дронов" можно по ссылке UNITED24 или на главном экране приложения "Дія".

За девять месяцев для "Армии дронов" удалось законтрактовать 3 200 комплексов БпЛА на более четырех миллиардов гривен.

Напомним, украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.

Также мы писали, что 24 марта правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. По словам Михаила Федорова, принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

Добавим, правительство Израиля утвердило экспортные лицензии двум крупным оборонным концернам "Эльбит" и "Рафаэль" на поставку в Украину антидроновых систем. Эти фирмы — одни из крупнейших в мире производителей БпЛА и средств противодействия такому оружию.