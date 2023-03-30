Благодаря донатам украинцев бойцы ВСУ получат 300 беспилотников Mavic 3T
Украинские военные получат еще 300 беспилотников Mavic 3T. Их закупили благодаря донатам на проект "Армия дронов".
Об этом сообщает Госспецсвязи.
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"Дроны оснащены современными камерами с высоким разрешением и тепловизорами. Это поможет нашим военным значительно эффективнее выявлять и уничтожать врагов, их технику, склады и штабы даже ночью", — говорится в сообщении.
Беспилотники Mavic 3T будут работать по трем ключевым направлениям. 160 дронов отправят на восток страны, 85 — обеспечат контроль над оккупантами на запорожском направлении, а 55 — будут помогать бойцам ВСУ уничтожать захватчиков в Херсонской области.
БпЛА приобрели благодаря инициативе Олега Гороховского, Игоря Лаченкова и monobank.
"Лишь за три дня они вместе с тысячами и тысячами неравнодушных собрали почти 61 миллион гривен", — говорится в сообщении.
Присоединиться к пополнению "Армии дронов" можно по ссылке UNITED24 или на главном экране приложения "Дія".
За девять месяцев для "Армии дронов" удалось законтрактовать 3 200 комплексов БпЛА на более четырех миллиардов гривен.
Напомним, украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.
Также мы писали, что 24 марта правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. По словам Михаила Федорова, принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное создаст условия для стремительного развития украинского милтек.
Добавим, правительство Израиля утвердило экспортные лицензии двум крупным оборонным концернам "Эльбит" и "Рафаэль" на поставку в Украину антидроновых систем. Эти фирмы — одни из крупнейших в мире производителей БпЛА и средств противодействия такому оружию.