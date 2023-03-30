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Завдяки донатам українців бійці ЗСУ отримають 300 безпілотників Mavic 3T

30 березня 2023 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Mavic 3T
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові отримають ще 300 безпілотників Mavic 3T. Їх закупили завдяки донатам на проєкт "Армія дронів.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

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Деталі

"Дрони оснащені сучасними камерами з високою роздільною здатністю та тепловізорами. Це допоможе нашим військовим значно ефективніше виявляти та знищувати ворогів, їхню техніку, склади та штаби навіть уночі", — йдеться у повідомленні.

Безпілотники Mavic 3T працюватимуть на трьох ключових напрямках. 160 дронів відправлять на схід країни, 85 — забезпечать контроль над окупантами на запорізькому напрямку, а 55 — допомагатимуть бійцям ЗСУ нищити загарбників у Херсонській області. 

БпЛА придбали завдяки ініціативі Олега Гороховського, Ігора Лаченкова та monobank. 

"Лише за три дні вони разом із тисячами й тисячами небайдужих зібрали майже 61 мільйон гривень", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до поповнення "Армії дронів" можна за посиланням UNITED24 або на головному екрані застосунку "Дія".

За дев'ять місяців для "Армії дронів" вдалося законтрактувати 3 200 комплексів БпЛА на понад чотири мільярди гривень. 

Нагадаємо, українські дрони-камікадзе, куплені за донати українців, знищили два зенітно-ракетні комплекси рф "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.

Також ми писали, що 24 березня, уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. За словами Михайла Федорова, ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

Додамо, уряд Ізраїлю затвердив експортні ліцензії двом великим оборонним концернам "Ельбіт" та "Рафаель" на постачання в Україну антидронових систем. Ці фірми — одні з найбільших у світі виробників БпЛА та засобів протидії такій зброї.

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