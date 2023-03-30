Завдяки донатам українців бійці ЗСУ отримають 300 безпілотників Mavic 3T

Mavic 3T

Українські військові отримають ще 300 безпілотників Mavic 3T. Їх закупили завдяки донатам на проєкт "Армія дронів.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

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"Дрони оснащені сучасними камерами з високою роздільною здатністю та тепловізорами. Це допоможе нашим військовим значно ефективніше виявляти та знищувати ворогів, їхню техніку, склади та штаби навіть уночі", — йдеться у повідомленні.

Безпілотники Mavic 3T працюватимуть на трьох ключових напрямках. 160 дронів відправлять на схід країни, 85 — забезпечать контроль над окупантами на запорізькому напрямку, а 55 — допомагатимуть бійцям ЗСУ нищити загарбників у Херсонській області.

БпЛА придбали завдяки ініціативі Олега Гороховського, Ігора Лаченкова та monobank.

"Лише за три дні вони разом із тисячами й тисячами небайдужих зібрали майже 61 мільйон гривень", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до поповнення "Армії дронів" можна за посиланням UNITED24 або на головному екрані застосунку "Дія".

За дев'ять місяців для "Армії дронів" вдалося законтрактувати 3 200 комплексів БпЛА на понад чотири мільярди гривень.

Нагадаємо, українські дрони-камікадзе, куплені за донати українців, знищили два зенітно-ракетні комплекси рф "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.

Також ми писали, що 24 березня, уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. За словами Михайла Федорова, ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

Додамо, уряд Ізраїлю затвердив експортні ліцензії двом великим оборонним концернам "Ельбіт" та "Рафаель" на постачання в Україну антидронових систем. Ці фірми — одні з найбільших у світі виробників БпЛА та засобів протидії такій зброї.