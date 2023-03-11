Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео
Спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе ще один танк окупантів. Бійці влучним пострілом наздогнали ворожий танк.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
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Український FPV-дрон vs російський танк
Як зазначили у відомстві, спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів.
"Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної Перемоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня на Луганщині прикордонники збили російський дрон-шпигун. Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 2 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Окрім того, декілька днів тому українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР росіян. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.
Також нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.