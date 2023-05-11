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Завышенные ожидания: как Западу нужно воспринимать будущее контрнаступление ВСУ

11 мая 2023 08:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Завышенные ожидания: как Западу нужно воспринимать будущее контрнаступление ВСУ
Украинский военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ принимает участие в военных учениях. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Успешность украинского контрнаступления никак не отразится на поддержке США. В случае недостижения поставленных целей, Америка будет с Украиной столько, сколько нужно.

Об этом заявил американский полковник Дэйв Батлер в интервью РБК-Украина.

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По словам Батлера, успех контрнаступления никак не повлияет на поддержку Украины. В США надеются, что будущее наступление поможет освободить Украине ее территории, но никто не заставит Украину садиться за стол переговоров с РФ в случае недостижения желаемых результатов.

"Во внутренних дискуссиях здесь и в дискуссиях с моим боссом, главой Объединенного комитета начальников штабов (Марком Милли. — Ред.), мы никогда не говорили, что если украинцы не достигнут того и того, значит, все, никакого оружия, садитесь за стол переговоров. Как говорил наш президент, как говорили многие страны здесь, мы будем в этом с украинцами столько, сколько потребуется. И это независимо от конкретного прогресса, которого они достигнут в будущем наступлении", — сказал полковник.

Также он высказал мнение о тишине о предстоящем наступлении. Батлер считает, что это контрнаступление должно застать врага врасплох, тогда россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не должны воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее сражение в войне против России. Иначе можно будет столкнуться с кремлевским нарративом о том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна капитулировать.

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