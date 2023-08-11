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Завод Rheinmetall в Украине: чем будут заниматься немцы для нужд ВСУ

11 августа 2023 11:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Завод Rheinmetall в Украине: чем будут заниматься немцы для нужд ВСУ
Танк производства компании Rheinmetall. Фото: "Милитарный"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Немецкий военный концерн Rheinmetall объявил о строительстве завода по изготовлению военной техники в Украине. Украинская сторона отмечает, что пока активно сотрудничает с немецким предприятием в области ремонта и технического обслуживания уже поставленной ВСУ западной техники.

Об этом говорится в ответе Министерства по стратегическим отраслям промышленности на запрос Новини.LIVE.

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В июле генеральный директор крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания планирует построить завод в Украине.

На это представители немецкого военно-промышленного комплекса планируют потратить до 12 недель.

Сотрудничество с Rheinmetall на данный момент

В Министерстве по стратегическим отраслям промышленности Украины отметили, что сейчас занимаются несколько другим совместным проектом с немецкой компанией.

"В настоящее время компанией Rheinmetall совместно с АО "Украинская оборонная промышленность" реализуются мероприятия по обеспечению технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, предоставленной партнерами Вооруженным Силам Украины", — отметили в Минстратегпроме.

Напомним, что в конце июля немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex.

Вооруженные силы Украины получат их во второй половине 2023 года.

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