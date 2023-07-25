Сбор дронов и не только: как Россия эксплуатирует детей для помощи оккупантам на войне в Украине

Российские дети с флагом в форме "Z". Фото: росСМИ

Недавно появилась информация о том, что в Татарстане организовали масштабное изготовление "шахедов". Собирают их также и студенты колледжа "Алабуга Политех". Однако это не единственные случаи того, как детей приобщают к военной помощи для российской армии.

О том, как еще дети помогают оккупантам, рассказали в российском издании "Можем объяснить".

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Плетение камуфляжной сетки

Такое занятие распространено в волотерстве во время войны. В России даже спортивно-патриотический клуб решил провести мастер-классы, где показали, как правильно плести сетки.

"В Екатеринбурге 8-летний мальчик делал сетки для фронта со своей семьей. Жительница Хабаровска Елена Дмитриева также начала шить камуфляжные одеяла для младенцев, родители которых воюют в Украине", — говорится в сообщении.

Дежурство на блокпостах

Российский сайт "Readovka" опубликовал видео, на котором можно увидеть как подростки так называемой "ДНР" на блокпостах стоят с автоматами. По словам детей, их поддерживают российские военные.

"Похожая история произошла в Волчанске: хотя блокпост и был только игрой, за нее дети получали "сладости, сухие пайки или шевроны с одним из символов спецоперации" от российского спецназа", — добавили в издании.

Объявления о сборах для армии РФ. Источник: "Можем объяснить"

"Донаты" в детсадах, школах и университетах

В детских садах "Лесовичок" и "Земляника" добровольно-принудительно собирают средства на нужды армии РФ. В среднем от родителей требуют по 10-20 тысяч рублей.

Также в мае в Министерстве образования России объявили акцию "Вузы для фронта", где студенты собирают гуманитарку для оккупантов.

"Мордовский государственный университет уже отчитался о передаче тысячи беспламенных нагревателей, Владимирский университет отправил на фронт две тысячи саперных кошек, а университет им. Косыгина — 200 комплектов маскировочной военной формы", — отмечают в сообщении.

Журналисты добавили, что международное право запрещает привлекать детей к войне, а именно в "Парижских Принципах" (Россия должна им тоже подчиняться) говорится, что "привлечением" считается не только принуждение детей к боевым действиям, но и оказание поддержки армии.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.