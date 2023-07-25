Збір дронів і не тільки: як Росія експлуатує дітей для допомоги окупантам на війні в Україні

Російські діти з прапором у формі "Z". Фото: росЗМІ

Нещодавньо з'явилася інформація про те, що у Татарстані організували масштабне виготовлення "шахедів". Збирають їх також і студенти коледжу "Алабуга Політех". Проте це не єдині випадки того, як дітей долучають до військової допомоги російській армії.

Про те, як ще діти допомагають окупантам, розповіли у російському виданні "Можем объяснить".

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Плетіння камуфляжної сітки

Таке заняття є поширеним у волонтерстві під час війни. У Росії навіть спортивно-патріотичний клуб вирішив провести майстер-класи, де показали, як правильно плести сітки.

"У Єкатеринбурзі 8-річний хлопчик робив сітки для фронту зі своєю родиною. Мешканка Хабаровська Олена Дмитрієва також почала шити камуфляжні ковдри для немовлят, батьки яких воюють в Україні", — йдеться у повідомленні.

Чергування на блокпостах

Російський сайт Readovka опублікував відео, на якому можна побачити як підлітки так званої "ДНР" на блокпосту стоять з автоматами. За словами дітей, їх підтримують у цьому російські військові.

"Схожа історія сталася у Вовчанську: хоча блокпост і був лише грою, за неї діти отримували "солодощі, сухі пайки чи шеврони з одним із символів спецоперації від російського спецназу", — додали у виданні.

Оголошення про збори для російської армії. Джерело: "Можем объяснить"

"Донати" у дитсадках, школах та університетах

В дитячих садках "Лісовичок" та "Суничка" добровільно-примусово збирають кошти на потреби армії РФ. В середньому з батьків вимагають по 10-20 тисяч рублів.

Також у травні в Міністерстві освіти Росії оголосили акцію "Вузы для фронта", де студенти збирають гуманітарку для окупантів.

"Мордовський державний університет вже прозвітував про передачу тисячі безполум'яних нагрівачів, Володимирський університет відправив на фронт дві тисячі саперних кішок, а університет ім. Косигіна — 200 комплектів маскувальної військової форми", — зазначають у повідомленні.

Журналісти додали, що міжнародне право забороняє залучати дітей до війни, а саме в "Паризьких Принципах" (Росія має їм теж підпорядковуватися) йдеться, що "залученням" вважається не тільки примушення дітей до бойових дій, а й надання підтримки армії.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.