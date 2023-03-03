Сбитый самолет и уничтоженные склады врага: Генштаб отчитался об очередных успехах ВСУ

ВСУ нанесли ряд успешных атак по позициям врага

Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов. Также в течение суток украинские защитники уничтожили несколько складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Удары по позициям врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, состав боеприпасов, два состава ГСМ, а также станцию РЭБ врага.

В Генштабе также сообщили, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут.

Напомним, сегодня, 3 марта, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.