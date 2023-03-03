Сбитый самолет и уничтоженные склады врага: Генштаб отчитался об очередных успехах ВСУ
Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов. Также в течение суток украинские защитники уничтожили несколько складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Удары по позициям врага
Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа ZALA.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, состав боеприпасов, два состава ГСМ, а также станцию РЭБ врага.
В Генштабе также сообщили, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут.
Напомним, сегодня, 3 марта, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.