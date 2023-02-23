Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Партизани допомогли бійцям ЗСУ знищити російський склад боєприпасів на Запоріжжі arrow

Партизани допомогли бійцям ЗСУ знищити російський склад боєприпасів на Запоріжжі

23 лютого 2023 12:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Партизани допомогли бійцям ЗСУ знищити російський склад боєприпасів на Запоріжжі
ЗСУ
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові завдали точний удар по російському складу боєприпасів біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів на Запоріжжі. Інформація від партизанів допомогла бійцям ЗСУ скоригувати вогонь. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Деталі

"Вкотре наголошуємо, партизанщина — це не лише акції прямої дії з підриву військової техніки ворога та ліквідації його особового складу. Інформація про розміщення та пересування ворога, коригування ударів артилерії, ненасильницький спротив — це все те, що може робити кожен і таким чином наближати нашу перемогу", — зазначили в Центрі національного спротиву. 

Там додали, що інформація від партизанів вже допомогла знищити сотні ворожих цілей.

Нагадаємо, росіяни намагаються знайти партизанів на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони обшукують усі підвали та гаражі на цих територіях.

Також ми писали, що з першого березня російські військові закривають виїзд з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області. Так ворог намагається боротися з партизанським рухом у місті.

Додамо, російські окупанти готуються до оборони аеродрому в Бердянську, який розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:28 Більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок: результати опитування

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з фото

13:17 Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю: супермодель не впізнати

Новина з фото

13:15 Нардеп Трухін написав заяву про складання мандату

13:05 За крок від 1/8 Ліги Європи: анонс матчу "Ренн" — "Шахтар"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 ​​​​​​​Фінляндія передасть ЗСУ танки Leopard 2: що ще входить у новий пакет військової допомоги

12:58 Маляр назвала десять основних перемог України з початку повномасштабного вторгнення рф

12:53 Ремінець Apple Watch зможе змінювати колір під одяг власника

12:50 "Довго думав": ексзаступника Одеської ОВА Муратова не поновили у посаді

12:50 Міноборони Великої Британії прогнозує новий наступ росіян на Вугледар: у чому причина

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 13:28

Більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок: результати опитування

None 23 Лютий 13:20

Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

None 23 Лютий 13:16

Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю: супермодель не впізнати

None 23 Лютий 13:15

Нардеп Трухін написав заяву про складання мандату

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB