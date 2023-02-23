Партизани допомогли бійцям ЗСУ знищити російський склад боєприпасів на Запоріжжі

ЗСУ

Українські військові завдали точний удар по російському складу боєприпасів біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів на Запоріжжі. Інформація від партизанів допомогла бійцям ЗСУ скоригувати вогонь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Вкотре наголошуємо, партизанщина — це не лише акції прямої дії з підриву військової техніки ворога та ліквідації його особового складу. Інформація про розміщення та пересування ворога, коригування ударів артилерії, ненасильницький спротив — це все те, що може робити кожен і таким чином наближати нашу перемогу", — зазначили в Центрі національного спротиву.

Там додали, що інформація від партизанів вже допомогла знищити сотні ворожих цілей.

Нагадаємо, росіяни намагаються знайти партизанів на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони обшукують усі підвали та гаражі на цих територіях.

Також ми писали, що з першого березня російські військові закривають виїзд з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області. Так ворог намагається боротися з партизанським рухом у місті.

Додамо, російські окупанти готуються до оборони аеродрому в Бердянську, який розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту.