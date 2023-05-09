Падение "Боинга" MH-17: суд вынес приговор информатору генерала ГРУ

Задержание коллаборантки из Кременчуга. Фото: СБУ

Информатор генерала российского ГРУ, который причастен к сбитию "Боинга" MH-17, проведет за решеткой 12 лет. Колаборантка из Кременчуга "сливала" оккупантам данные Сил обороны во фронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о деятельности предательницы

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины коллаборантки, которая "сливала" оккупантам информацию о Силах обороны во фронтовых районах Донецкой области.

По данным следствия, приспешницей агрессора является личная информатор кадрового сотрудника российской военной разведки генерал-майора Сергея Дубинского, также известного под позывным "Хмурый". Именно он причастен к сбитию пассажирского самолета "Боинг", выполнявшего рейс MH-17 в июле 2014 года.

Установлено, что вражеская информатор, проживавшая в поселке Благодатное Донецкой области, лично знакома с террористом. После начала полномасштабного вторжения она вышла через анонимный мессенджер на "Хмурого" и предложила свою помощь в войне против Украины.

По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки. Также она передавала военной разведке РФ информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на восточном фронте.

Кроме того, коллаборантка снимала на видео последствия российских воздушных атак на территории региона и отправляла агрессору соответствующие "отчеты". Еще одной ее задачей был сбор и передача врагу персональных данных участников сопротивления на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Обыски у вражеской приспешницы

Во время обысков по адресу временного проживания злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с поличным.

Обыски у коллаборантки. Фото: СБУ

Обыски у коллаборантки. Фото: СБУ

Какое наказание ждет коллаборантку

Злоумышленницу задержали в июне прошлого года в результате спецоперации в Кременчуге, где она пыталась скрываться от правосудия. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал ее виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Донецкой области задержали предательницу, которая работала на "Вагнер". Все собранные данные она передавала через Telegram в виде аудиосообщений и меток на электронных картах.