Сбитие российского самолета Ту-22 — Евлаш заявил, что это была месть за атаку мирных городов

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Фото: скриншот с видео

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины в пятницу, 19 апреля, сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это была месть за утренние атаки оккупантов на украинские мирные города.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

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"Это вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди", — сказал он.

Евлаш отметил, что также сегодня силы ПВО впервые сбили две ракеты Х-22, выпущенные этим российским бомбардировщиком. По его словам, сегодня в российских пропагандистских СМИ черный день.

"Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95", — подчеркнул он.

Напомним, военный самолет Ту-22м3 РФ был сбит в небе над Ставропольским краем РФ. Предварительно именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Днепру погибли восемь человек, среди них двое детей. Еще 25 человек получили ранения.