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Кількість загиблих у Дніпрі зросла — серед них є діти

19 квітня 2024 09:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кількість загиблих у Дніпрі зросла — серед них є діти
Рятувальники гасять пожежа на місці обстрілів. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару по Дніпрі 19 квітня загинуло вже восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону.

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Лисак розповів, що наразі відомо про вісьмох щагиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро та область. Серед них двоє дітей віком 6 та 8 років. Постраждалих на зараз — 25.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що у Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. 

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Рятувальники та лікарі госпіталізують постраждалих. Фото: ДСНС
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Рятувальники та лікарі госпіталізують постраждалих. Фото: ДСНС
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Пункти допомоги потерпілим. Фото: ДСНС

"На місцях розгорнуті пункти допомоги потерпілим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих. Розбір завалів пошкоджених будинків триває", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису МВС 

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок під завалами якого можуть бути люди. 

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про двох загиблих та 18 постраждалих містян.

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО — є нашим рятівником. 

росіяни
Дніпро
обстріли
війна в Україні
поранення
ракетний удар

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