Кількість загиблих у Дніпрі зросла — серед них є діти
Внаслідок ракетного удару по Дніпрі 19 квітня загинуло вже восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону.
Наслідки обстрілів Дніпра
Лисак розповів, що наразі відомо про вісьмох щагиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро та область. Серед них двоє дітей віком 6 та 8 років. Постраждалих на зараз — 25.
Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що у Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
"На місцях розгорнуті пункти допомоги потерпілим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих. Розбір завалів пошкоджених будинків триває", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про обстріл Дніпра
Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.
Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок під завалами якого можуть бути люди.
Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про двох загиблих та 18 постраждалих містян.
На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО — є нашим рятівником.
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