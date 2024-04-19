Кількість загиблих у Дніпрі зросла — серед них є діти

Рятувальники гасять пожежа на місці обстрілів. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Дніпрі 19 квітня загинуло вже восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону.

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Наслідки обстрілів Дніпра

Лисак розповів, що наразі відомо про вісьмох щагиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро та область. Серед них двоє дітей віком 6 та 8 років. Постраждалих на зараз — 25.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що у Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Рятувальники та лікарі госпіталізують постраждалих. Фото: ДСНС

Рятувальники та лікарі госпіталізують постраждалих. Фото: ДСНС

Пункти допомоги потерпілим. Фото: ДСНС

"На місцях розгорнуті пункти допомоги потерпілим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих. Розбір завалів пошкоджених будинків триває", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису МВС

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок під завалами якого можуть бути люди.

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про двох загиблих та 18 постраждалих містян.

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО — є нашим рятівником.