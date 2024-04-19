Збиття російського літака Ту-22 — Євлаш заявив, що це була помста за атаку мирних міст

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Фото: скриншот з відео

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України у п'ятницю, 19 квітня, збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це була помста за ранкові атаки окупантів на українські мирні міста.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.

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"Це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди", — сказав він.

Євлаш зауважив, що також сьогодні сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які випустив цей російський бомбардувальник. Тож, за його словами, сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день.

"Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон". Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95", — наголосив він.

Нагадаємо, військовий літак Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм РФ. Попередньо саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.