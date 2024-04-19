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Збиття російського літака Ту-22 — Євлаш заявив, що це була помста за атаку мирних міст

19 квітня 2024 10:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Збиття російського літака Ту-22 — Євлаш заявив, що це була помста за атаку мирних міст
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України у п'ятницю, 19 квітня, збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це була помста за ранкові атаки окупантів на українські мирні міста.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.

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"Це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди", — сказав він.

Євлаш зауважив, що також сьогодні сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які випустив цей російський бомбардувальник. Тож, за його словами, сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день.

"Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон". Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95", — наголосив він.

Нагадаємо, військовий літак  Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм РФ. Попередньо саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста. 

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

ЗСУ
літак
військова техніка
окупанти
ППО
війна в Україні

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