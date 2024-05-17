Оружие есть, но стрелять из него некому — фельдшер "Ронин" о ситуации на фронте

Военные стреляют из гаубицы на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сержант, фельдшер медпункта одной из частей, воюющий на востоке страны Александр на позывной "Ронин" заявил, что на фронте не хватает людей, много неопытных. По его словам, оружия хватает, только стрелять некому.

Об этом Александр рассказал в интервью ZN.UA, опубликованном в среду, 15 мая.

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Россияне учатся на ошибках

Александр мобилизован в марте 2022 года, а с июля того же года он все время находится в зоне активных боевых действий, без выхода на ротации. За время службы сотрудничал с медицинскими службами трех боевых бригад.

По его словам, россияне учатся на своих ошибках, поэтому не повторяют то, что было два года назад.

"Да, там, где нужно штурмовать, они не жалеют никого. У них на то есть люди. От них идет первая волна. Ее раздолбуют. Идет вторая, которая не знает, что произошло с первой. Мы отбиваем, но нас все меньше. Приходит третья. И отбивать ее нам уже, по существу, нечем", — отметил Александр.

Командиры не жалеют людей

"Ронин" рассказал, что у россиян такая же военная ложь, как и у нас, с единственным отличием, что наши военные знают, что это ложь. Когда командиры отправляют на задание в посадки, говоря, что там никого нет, бойцы понимают, что на самом деле это не так, поэтому соглашаются, но не выполняют такие приказы, зная, что из такой задачи не вернутся.

"И я могу их понять. Потому что немало приказов откровенно сумасшедшие. В погоне за крестиками и стрелочками на карте некоторые командиры не заботятся о своих людях в принципе. Не думают о том, что тем крестикам делать в чистом поле, как они там закопаются и что смогут сделать", — признался фельдшер.

По его словам, выбить с позиции бригаду, уже имеющую за плечами немалый боевой опыт, очень трудно. Однако все же есть неопытные и их быстро разбивают, когда те попадают на передовую. Такая же ситуация и у россиян, только они долго готовятся к заданию. Так, Александр рассказал, что во время одного из последних штурмов пленные россияне рассказали о своей подготовке — на это у них ушло шесть месяцев.

Оружие есть — не хватает бойцов

"А у нас в бригадах сейчас изо роты воюет пятая часть. И когда возникает вопрос о пополнении — его никто не дает, нет. Опять-таки, если пополнение готовить долго, то кто будет воевать сейчас? К сожалению, системно этим никто не занимался. Все почему-то увлеклись идеей, что сейчас мы получим много западной техники, как навалимся, как дадим…" — рассказал Александр.

Он отметил, что оружие есть, однако не хватает людей, которые бы им пользовались. Кроме того, немало неопытных, ничего не знающих и воевать не умеют.

Навыки россиян на фронте

По словам фельдшера, несмотря на то, что началось наступление, оно по внешнему виду "не чрезмерно серьезное".

"Да, началось наступление. Но по тем силам, что они (россияне. — Ред.) объявляют, это не выглядит слишком серьезным. Бог его знает. Под Купянском было 150 тысяч, и они не прошли. Под Сумами, Харьковом — 75 тысяч. Трудно сказать, что с этим можно завоевать. Но крови они нам, конечно, попить могут", — отметил Александр.

Он рассказал, что наиболее опасно там, где оккупанты воюют системно. Их десантники стараются беречь людей, искать слабые места и бить по ним всеми силами. Кроме того, хорошо и быстро копаются — как только где-то зацепляются, сразу окапываются. По словам Александра, "могут людей потерять. Но выкуривать их оттуда потом очень сложно".

Без пополнения фронт упадет

"По нашим ощущениям, если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто не будет кем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому. Если пополнение будет, то, конечно, мы зацепимся, но стратегически одинаково нужно что-то решать. Потому что ничем хорошим это не закончится", — добавил "Ронин".

Напомним, что Александр также высказался об условиях выигрыша войны. По его словам, даже если украинцы вернутся к границам 1991 года, но потеряют в себе людей — это того не стоит.

Также в Пентагоне заявили, что ВСУ демонстрируют изобретательность на поле боя, однако есть то, над чем нужно работать.