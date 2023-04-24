Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 660 окупантов: данные Генштаба

Военный Вооруженных Сил Украины на задании. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 700 военных РФ. Опубликованы официальные данные.

Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

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Подробности

Оккупанты потеряли более 60-ти единиц техники:

танков / tanks — 3683 (+8) ед,

боевых бронированных машин / APV — 7139 (+8) ед,

артиллерийских систем / artillery systems — 2849 (+12) ед,

РСЗО / MLRS — 539 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 289 (+0) ед,

самолетов / aircraft м 308 (+0) ед,

вертолетов / helicopters — 294 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 2413 (+11),

крылатые ракеты / cruise missiles — 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 5753 (+23) ед,

специальная техника / special equipment — 339 (+0).

Данные боевых потерь противника по состоянию на утро 24 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Данные дополняются.

Напомним, ранее мы писали разъяснения из Генштаба о том, кто из военных будет получать дополнительные 30 тысяч гривен. Их будут выплачивать военным, которые выполняют задания в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.