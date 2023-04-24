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Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 660 оккупантов: данные Генштаба

24 апреля 2023 08:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 660 окупантов: данные Генштаба
Военный Вооруженных Сил Украины на задании. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 700 военных РФ. Опубликованы официальные данные.

Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

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Подробности

Оккупанты потеряли более 60-ти единиц техники:

  • танков / tanks — 3683 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин / APV — 7139 (+8) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems — 2849 (+12) ед,
  • РСЗО / MLRS — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 289 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft м 308 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters — 294 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 2413 (+11),
  • крылатые ракеты / cruise missiles — 911 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 5753 (+23) ед,
  • специальная техника / special equipment — 339 (+0).
Данные боевых потерь противника по состоянию на утро 24 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Данные дополняются.

Напомним, ранее мы писали разъяснения из Генштаба о том, кто из военных будет получать дополнительные 30 тысяч гривен. Их будут выплачивать военным, которые  выполняют задания в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

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