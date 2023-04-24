Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 660 окупантов: данные Генштаба

Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 660 оккупантов: данные Генштаба
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 700 военных РФ. Опубликованы официальные данные.
Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.
Подробности
Оккупанты потеряли более 60-ти единиц техники:
- танков / tanks — 3683 (+8) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 7139 (+8) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 2849 (+12) ед,
- РСЗО / MLRS — 539 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 289 (+0) ед,
- самолетов / aircraft м 308 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 294 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 2413 (+11),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 911 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 5753 (+23) ед,
- специальная техника / special equipment — 339 (+0).
Данные дополняются.
Напомним, ранее мы писали разъяснения из Генштаба о том, кто из военных будет получать дополнительные 30 тысяч гривен. Их будут выплачивать военным, которые выполняют задания в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.