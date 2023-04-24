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Збройні Сили України за добу знищили 660 окупантів: дані Генштабу

24 квітня 2023 08:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Збройні Сили України за добу знищили 660 окупантів: дані Генштабу
Військовий Збройних Сил України на завданні. Фото: Генштаб ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 700 військових РФ. Опубліковано офіційні дані.

Про це повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

Окупанти втратили понад 60-ти одиниць техніки:

  • танків / tanks — 3683 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / APV — 7139 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems — 2849 (+12) од,
  • РСЗВ / MLRS — 539 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 289 (+0) од,
  • літаків / aircraft — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters — 294 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 2413 (+11),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 911 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 5753 (+23) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 339 (+0).
Дані бойових втрат противника станом на ранок 24 квітня. Фото:  Генштаб ЗСУ

Дані доповнюються.

Нагадаємо, раніше ми писали розʼяснення з Генштабу про те, хто з військових буде отримувати додаткові 30 тисяч гривень. Їх будуть виплачувати військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

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