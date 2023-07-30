Сэкономленных на продуктах Минобороны хватило бы, чтобы приобрести дроны для ВСУ на полгода войны

Питание ВСУ. Фото: google

Снижение цен на продукты питания для ВСУ в Минобороны позволит сэкономить около 10 миллиардов гривен в течение 2023 года. Этой суммы хватило бы, чтобы снабдить армию дронами "Mavic" на 6-7 месяцев войны.

Об этом говорится в материале "Наши Деньги".

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На сколько снизились цены на продукты

Сообщается, что эксперты Татьяна Николаенко и Юрий Николов рассказали, как начали экономить на продуктах для ВСУ.

Итак, первый этап экономии начался после "пищевого скандала" с яйцами. Тогда в Министерстве обороны заключили дополнительные контракты с поставщиками о понижении цен на продукты питания. Цена на картофель упала с 22 до 14 гривен за килограмм, яиц — с 17 до 9 гривен за одну штуку.

По словам Николаенко, это позволило сэкономить около 5 миллиардов в годовом исчислении.

Второй этап экономии состоялся, когда приняли закон о том, чтобы Минобороны публиковали все расходы на продукты в "Прозорро". Картофель подешевел до 9,60 гривен за килограмм, а яйца до 6 гривен за одну штуку. В результате это позволило сэкономить еще пять миллиардов гривен.

Что можно приобрести за эти деньги

Следовательно, общая экономия на продуктах питания составила 10 миллиардов гривен.

По словам руководительницы "Центра поддержки аэроразведки" Марии Берлинской, этих денег хватило бы на то, чтобы обеспечить армию дронами типа "Mavic".

Напомним. ранее мы писали о том, как у Минобороны воруют деньги на закупки продовольствия для ВСУ. Следовательно, компании, ранее поставлявшие продукты питания для ВСУ по завышенным ценам, теперь работают под другими вывесками. Такая схема у них существует уже около 30 лет.