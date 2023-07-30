Зекономлених на харчах Міноборони вистачило б, щоб придбати дрони для ЗСУ на півроку війни
Зниження цін на продукти харчування для ЗСУ у Міноборони дозволить зекономити близько 10 мільярді гривень впродовж 2023 року. Цієї суми вистачило б, щоб забезпечити армію дронами "Mavic" на 6-7 місяців війни.
Про це йдеться у матеріалі видання "Наші Гроші".
На скільки знизилися ціни на продукти
Повідомляється, що експерти Тетяна Ніколаєнко та Юрій Ніколов розповіли, як почали економити на харчах для ЗСУ.
Відтак, перший етап економії розпочався після "харчового скандалу" з яйцями. Тоді у Міністерстві оборони уклали додаткові контракти з постачальниками про зниження цін на продукти харчування. Ціна на картоплю впала з 22 до 14 гривень за кілограм, яєць — з 17 до 9 гривень за одну штуку.
За словами Ніколаєнко, це дозволило зекономити близько 5 мільярдів у річному вимірі.
Другий етап економії відбувся тоді, коли прийняли закон про те, щоб Міноборони публікували усі витрати на продукти у "Прозорро". Картопля подешевшала до 9,60 гривень за кілограм, а яйця до 6 гивень за одну штуку. В результаті це дозволило зекономити ще 5 мільярдів гривень.
Що можна придбати за ці кошти
Відтак, загальна економія на продуктах харчування склала 10 мільярдів гривень.
За словами керівниці "Центру підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської, цих грошей вистачило б на те, щоб забезпечити армію дронами типу "Mavic".
Нагадаємо. раніше ми писали про те, як у Міноборони крадуть гроші на закупівлі харчів для ЗСУ. Відтак, компанії, які раніше постачали продукти харчування для ЗСУ за завищеними цінами, відтепер працюють під іншими вивісками. Така схема у них існує вже близько 30 років.