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Зекономлених на харчах Міноборони вистачило б, щоб придбати дрони для ЗСУ на півроку війни

30 липня 2023 21:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зекономлених на харчах Міноборони вистачило б, щоб придбати дрони для ЗСУ на півроку війни
Харчування ЗСУ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Зниження цін на продукти харчування для ЗСУ у Міноборони дозволить зекономити близько 10 мільярді гривень впродовж 2023 року. Цієї суми вистачило б, щоб забезпечити армію дронами "Mavic" на 6-7 місяців війни. 

Про це йдеться у матеріалі видання "Наші Гроші".

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На скільки знизилися ціни на продукти

Повідомляється, що експерти Тетяна Ніколаєнко та Юрій Ніколов розповіли, як почали економити на харчах для ЗСУ. 

Відтак, перший етап економії розпочався після "харчового скандалу" з яйцями. Тоді у Міністерстві оборони уклали додаткові контракти з постачальниками про зниження цін на продукти харчування. Ціна на картоплю впала з 22 до 14 гривень за кілограм, яєць — з 17 до 9 гривень за одну штуку. 

За словами Ніколаєнко, це дозволило зекономити близько 5 мільярдів у річному вимірі.

Другий етап економії відбувся тоді, коли прийняли закон про те, щоб Міноборони публікували усі витрати на продукти у "Прозорро". Картопля подешевшала до 9,60 гривень за кілограм, а яйця до 6 гивень за одну штуку. В результаті це дозволило зекономити ще 5 мільярдів гривень. 

Що можна придбати за ці кошти

Відтак, загальна економія на продуктах харчування склала 10 мільярдів гривень. 

За словами керівниці "Центру підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської, цих грошей вистачило б на те, щоб забезпечити армію дронами типу "Mavic". 

Нагадаємо. раніше ми писали про те, як у Міноборони крадуть гроші на закупівлі харчів для ЗСУ. Відтак, компанії, які раніше постачали продукти харчування для ЗСУ за завищеними цінами, відтепер працюють під іншими вивісками. Така схема у них існує вже близько 30 років. 

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