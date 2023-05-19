Зеленый свет на предачу F-16: когда Украина получит самолеты

Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Фото: Bloomberg

США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.

Об этом пишут обозреватели издания Вloomberg.

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С начала войны члены Конгресса оказывали давление на администрацию Байдена, чтобы она помогла укрепить противовоздушную оборону Украины, в том числе путем поставки истребителей и других видов воздушной поддержки.

Аналитики издания пишут, что наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что США не будут посылать Украине F-16, а будут полагаться на другие страны. Среди вариантов — Нидерланды, Бельгия и Дания. Другие страны, такие как Норвегия, начали выводить из строя F-16 в ожидании получения более совершенного F-35.

В комментарии Новости.LIVE военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.

Подготовка украинских пилотов

Вместе с тем, Соединенные Штаты Америки поддержали совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Ожидается, что учения будут продолжаться несколько месяцев и могут начаться "в ближайшие недели".

Офис Президента Украины поприветствовал решение Соединенных Штатов Америки поддержать международную "коалицию истребителей".

"Приветствую исторические решения США и президента Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", — отметил Владимир Зеленский.

Поздравляю историческое решение США и @POTUS поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите #G7 в Хиросиме. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

Также глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что решение о поддержке крайне важно для спасения гражданских жизней и "победы над безжалостным агрессором".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джоном Байденом в городе Хиросима. Встреча состоится в рамках саммита стран "Большой семерки".