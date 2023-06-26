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Зеленский наградил бойцов из группировки "Хортица"

26 июня 2023 17:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский наградил бойцов из группировки "Хортица"
Владимир Зеленский награждает военных. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам Вооруженных Сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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Награждение украинских военных

"Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями — подразделениями Вооруженных Сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Поблагодарить, наградить и пожать руку", — сказал Президент.

Он также пожелал военным здоровья и подчеркнул, что Украина гордится каждым из них.

"Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы", — подчеркнул Зеленский.

Что известно о "Хортице"

23-й отдельный мотопехотный батальон "Хортица" (23 ОМПБ, в/ч А2988, пп В0131) — формирование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Созданный в 2014 году как 23-й батальон территориальной обороны "Хортица" из жителей Запорожья и области.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал новые шевроны, получившие в подарок от военных. По его словам, "каждый шеврон — это человек, который поставил свою жизнь стеной против зла".

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