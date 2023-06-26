Зеленський нагородив бійців з угруповання "Хортиця"

Володимир Зеленський нагороджує військових. Фото: скріншот

У понеділок, 26 червня, Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям Збройних Сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

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Нагородження українських військових

"Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями – підрозділами Збройних Сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Подякувати, нагородити й потиснути руку", — сказав Президент.

Він також побажав військовим здоров'я та наголосив, що Україна пишається кожним із них.

"Бажаю здоров’я та тільки перемоги. Україна пишається кожним із вас. Ви круті, міцні, наші справжні українці", — наголосив Зеленський.

Що відомо про "Хортицю"

23-й окремий мотопіхотний батальйон "Хортиця" (23 ОМПБ, в/ч А2988, пп В0131) — формування Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 році як 23-й батальйон територіальної оборони "Хортиця", з мешканців Запоріжжя та області.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський показав нові шеврони, які отримав у подарунок від військових. За його словами, "кожен шеврон — це людина, яка поставила своє життя стіною проти зла".