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Зеленский наградил защитников Украины в Авдеевке: видео

18 апреля 2023 16:24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский наградил защитников Украины в Авдеевке: видео
Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграмм-канале видео из Авдеевки. На кадрах видны разрушенные здания города.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский наградил защитников Украины на передовых позициях.

"Имею честь сегодня быть здесь. Наряду с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений. Наряду с нашими героями", — написал Президент.

  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
  • Владимир Зеленский награждает защитников Украины в Авдеевке. Фото: president.gov.ua
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Также он поблагодарил военных за оборону страны и территории. Владимир Зеленский поздравил с праздниками и пожелал победы. Кроме того, Президент вспомнил тех, кто должен был так же получить награды, но они погибли.

Напомним, что Украина ожидает основательных решений от Рамштайна, которые будут отвечать перспективам на поле боя.

Сегодня, 17 апреля, Президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили оперативную ситуацию на фронте, производство боеприпасов и комплектование вновь бригад.

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