Зеленський нагородив захисників України в Авдіївці: відео

Володимир Зеленський нагороджує захисників України в Авдіївці. Фото: скріншот з відео

Сьогодні, 18 квітня, Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі відео з Авдіївки. На кадрах видно зруйновані будівлі міста.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський нагородив захисників України на передових позиціях.

"Маю честь сьогодні бути тут. Поруч із військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів. Поруч із нашими героями", — написав Президент.

Також він подякував військовим за оборону країни та території. Володимир Зеленський привітав зі святами і побажав перемоги. Крім цього, Президент згадав тих, хто мав би також отримати нагороди, але вони загинули.

Нагадаємо, що Україна чекає на ґрунтовні рішення від Рамштайну, які відповідатимуть перспективам на полі бою.

Вчора, 17 квітня, Президент Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили оперативну ситуацію на фронті, виробництво боєприпасів та комплектування новостворених бригад.