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Зеленский назвал единственное условие для переговоров с Москвой

21 июня 2023 23:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский назвал единственное условие для переговоров с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не согласится на замороженный конфликт. А переговоры возможны только в том случае, когда Россия выведет все свои войска с украинских территорий.

Об этом Владимир Зеленский заявил BBC News.

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"С Россией мы никогда не сядем, кто бы там ни был президентом, за стол переговоров, если они будут на нашей территории", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что эта позиция также охватывает и территорию аннексированного Россией Крыма в 2014 году.

По словам Зеленского, переговорный процесс, начавшийся до полного вывода российских войск с украинской территории, переведет статус конфликта в замороженный и в новую большую войну в перспективе. Это подобно тому, как Минские соглашения не предотвратили перерастание конфликта на Донбассе в нынешнюю полномасштабную агрессию России против Украины.

"Куда бы мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт... И я знаю, чем дышит народ. Украинцы не согласятся во второй раз на замороженный конфликт. Это ловушка", — уверенно отметил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.

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