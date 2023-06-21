Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ arrow

Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ

21 червня 2023 22:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Донеччині, Півдні та Куп'янському напрямку тривають важкі бої, українські військові інтенсивно знищують ворога. На півдні ЗСУ значно рухаються вперед, проте на сході тримають оборону.

Про це розповів Президент України Володимири Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Успіхи контрнаступу ЗСУ станом на 21 червня

"Фронт. Жорсткі бої. Південь — знищуємо ворога. Донеччина — знищуємо ворога. Купʼянський напрямок — що б там не планували російські терористи, знищимо ворога", — заявив Зеленський.

Він відзначив, що на півдні країни українські військові рухаються вперед, а на сході тримають оборону. 

"Дякую, воїни. Особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт… Кожне таке збиття — важливе", — наголосив глава держави.

Також Президент заявив про те, що світ — з Україною, попри все, адже на нашій державі сфокусовані глобальні надії і ми їх виправдовуємо. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB