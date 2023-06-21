Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

На Донеччині, Півдні та Куп'янському напрямку тривають важкі бої, українські військові інтенсивно знищують ворога. На півдні ЗСУ значно рухаються вперед, проте на сході тримають оборону.

Про це розповів Президент України Володимири Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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"Фронт. Жорсткі бої. Південь — знищуємо ворога. Донеччина — знищуємо ворога. Купʼянський напрямок — що б там не планували російські терористи, знищимо ворога", — заявив Зеленський.

Він відзначив, що на півдні країни українські військові рухаються вперед, а на сході тримають оборону.

"Дякую, воїни. Особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт… Кожне таке збиття — важливе", — наголосив глава держави.

Також Президент заявив про те, що світ — з Україною, попри все, адже на нашій державі сфокусовані глобальні надії і ми їх виправдовуємо.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.