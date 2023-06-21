Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ
На Донеччині, Півдні та Куп'янському напрямку тривають важкі бої, українські військові інтенсивно знищують ворога. На півдні ЗСУ значно рухаються вперед, проте на сході тримають оборону.
Про це розповів Президент України Володимири Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Успіхи контрнаступу ЗСУ станом на 21 червня
"Фронт. Жорсткі бої. Південь — знищуємо ворога. Донеччина — знищуємо ворога. Купʼянський напрямок — що б там не планували російські терористи, знищимо ворога", — заявив Зеленський.
Він відзначив, що на півдні країни українські військові рухаються вперед, а на сході тримають оборону.
"Дякую, воїни. Особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт… Кожне таке збиття — важливе", — наголосив глава держави.
Також Президент заявив про те, що світ — з Україною, попри все, адже на нашій державі сфокусовані глобальні надії і ми їх виправдовуємо.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.