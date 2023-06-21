Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Москвою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ні в якому разі не погодиться на заморожений конфлікт. А переговори можливі лише в тому випадку, коли Росії виведе усі свої війська з українських територій.

Про це Володимир Зеленський заявив BBC News.

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"З Росією ми ніколи не сядемо, хоч би хто там був президентом, за стіл переговорів, якщо вони будуть на нашій території", — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що ця позиція також охоплює й територію анексованого Росією Криму у 2014 році.

За словами Зеленського, переговорний процес, розпочатий до повного виведення російських військ з української території, переведе статус конфлікту в заморожений і в нову велику війну в перспективі. Це подібно до того, як Мінські угоди не запобігли переростанню конфлікту на Донбасі у нинішню повномасштабну агресію Росії проти України.

"Куди б ми не просунулися в контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт... І я знаю, чим дихає народ. Українці не погодяться вдруге на заморожений конфлікт. Це пастка", — впевнено відзначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.