Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Москвою
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ні в якому разі не погодиться на заморожений конфлікт. А переговори можливі лише в тому випадку, коли Росії виведе усі свої війська з українських територій.
Про це Володимир Зеленський заявив BBC News.
Чи можливі переговори між РФ та Україною
"З Росією ми ніколи не сядемо, хоч би хто там був президентом, за стіл переговорів, якщо вони будуть на нашій території", — заявив Зеленський.
Він також наголосив, що ця позиція також охоплює й територію анексованого Росією Криму у 2014 році.
За словами Зеленського, переговорний процес, розпочатий до повного виведення російських військ з української території, переведе статус конфлікту в заморожений і в нову велику війну в перспективі. Це подібно до того, як Мінські угоди не запобігли переростанню конфлікту на Донбасі у нинішню повномасштабну агресію Росії проти України.
"Куди б ми не просунулися в контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт... І я знаю, чим дихає народ. Українці не погодяться вдруге на заморожений конфлікт. Це пастка", — впевнено відзначив глава держави.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.