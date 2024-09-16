Обстрелы Украины — Зеленский назвал количество шахедов, которые использовала РФ за сентябрь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за первую половину сентября российские оккупанты использовали 640 "шахедов" для атак. Он показал воинов, которые уничтожают вражеские цели и поблагодарил за меткость.

Фото украинский лидер опубликовал в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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"Только за первую половину этого сентября российские террористы применили против украинских городов и сел более 640 "шахедов", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство из них сбили воины ВСУ. По его словам, страна постоянно работает над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Зеленский отметил, что усиливаются Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО.

Этой ночью противник запустил 56 "шахедов", из них 53 были уничтожены.

"Наши защитники неба эффективно отработали во многих регионах. Спасибо за меткость каждому воину!" — добавил глава государства.