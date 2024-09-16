Обстріли України — Зеленський назвав кількість шахедів, які використала РФ за вересень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за першу половину вересня російські окупанти використали 640 "шахедів" для атак. Він показав воїнів, які знищують ворожі цілі та подякував за влучність.

Фото український лідер опублікував у Telegram у понеділок, 16 вересня.

Читайте також:

Російські атаки упродовж вересня

"Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 "шахедів", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що більшість із них збили воїни ЗСУ. За його словами, країна постійно працює над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Зеленський зазначив, що посилюються Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО.

Цієї ночі противник запустив 56 "шахедів", із них 53 були знищені.

"Наші захисники неба ефективно відпрацювали в багатьох регіонах. Дякую за влучність кожному воїну!" — додав глава держави.