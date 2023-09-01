Зеленский назвал пути деоккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии выразил мнение, что вопрос деоккупации Крыма может быть решен через дипломатические или военные каналы. Впрочем, все будет зависеть от действий стороны-агрессора.

Об этом сообщает In Terris.

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Зеленский подчеркнул важность возвращения Крыма, Донбасса и других регионов для достижения долгожданного мира в Украине и Европе. Глава Украины также заявил, что Киев, подобно другим мировым государствам, не считает российское присутствие в этих регионах законным.

"Это можно решить по дипломатическому или военному пути. Российские войска должны оставить полуостров без дальнейшего давления, это сохранит жизнь", — сказал Зеленский.

При этом украинский лидер уточнил, что долговременный мир на континенте возможен лишь при условии возвращения всех оккупированных территорий.

Напомним, что Украина обязательно вернет Крым, ведь никакая Россия там быть не должна. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.

Также мы сообщали, что Украина активно стремится вернуть Крым в ходе войны с Россией. При этом, стратегический план Украины может заключаться в создании "земного блокпоста", чтобы перекрыть доступ к Крыму через сухопутное соединение.