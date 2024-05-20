Зеленский провел разговор с Сырским 20 мая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским ситуацию на Донецком направлении и Харьковщине. По его словам, украинские силы повсюду сохраняют контроль.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовали в Youtube-канале.

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"Говорил сегодня с Главкомом о ситуации, в частности, по донецким направлениям, на Харьковщине. Везде сохраняем контроль", — сказал он.

Президент рассказал, что россияне активно применяют управляемые авиабомбы и в районе города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев на Харьковщине, и в других местах боев. Эта проблема вновь напоминает о необходимости дополнительных систем ПВО для Украины, которые могли бы существенно снизить сложности для наших воинов и угрозу для украинских населенных пунктов.

"А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты. К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает", — отметил Зеленский.

В то же время Украина имеет перспективную работу с несколькими партнерами и делает все возможное, чтобы как можно быстрее добавить силы систем Patriot в восточные области — Харьков, Сумы и другие города. Он поблагодарил партнеров, которые понимают эту потребность и ее значение и подчеркнул, что основой возможностей Путина является террор. Поэтому каждое ограничение потенциала россиян — это принуждение их к миру.

Скриншот сообщения Зеленского

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы ПВО Patriot. Он также призвал Европу увеличить военную помощь Киеву.

В минобороны Румынии заявили, что имеют серьезные сомнения в предоставлении Украине Patriot.