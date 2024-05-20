Зеленський провів розмову з Сирським 20 травня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, обговорив з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на Донецьких напрямках та Харківщині. За його словами, українські сили всюди зберігають контроль.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднили в Youtube-каналі.

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"Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль", — сказав він.

Президент розповів, що росіяни активно застосовують керовані авіабомби і в районі міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Ця проблема знову нагадує про необхідність додаткових систем ППО для України, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для українських населених пунктів.

"А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки. На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає", — зауважив Зеленський.

Водночас Україна має перспективну роботу з кількома партнерами і робить все можливе, аби якнайшвидше додати сили систем Patriot у східні області — Харкова, Сумам та іншим містам. Він подякував партнерам, які розуміють цю потребу та її значення та наголосив, що основою можливостей Путіна є терор. Тому кожне обмеження потенціалу росіян — це примус їх до миру.

Скриншот допису Зеленського

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні третьої системи ППО Patriot. Він також закликав Європу збільшити військову допомогу Києву.

Натомість у міноборони Румунії заявили, що мають серйозні сумніви щодо надання Україні Patriot.