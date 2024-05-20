Зеленський провів розмову з Сирським 20 травня

Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Сирським — вечірнє звернення Президента
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, обговорив з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на Донецьких напрямках та Харківщині. За його словами, українські сили всюди зберігають контроль.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднили в Youtube-каналі.
Ситуація на фронті станом на 20 травня
"Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль", — сказав він.
Президент розповів, що росіяни активно застосовують керовані авіабомби і в районі міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Ця проблема знову нагадує про необхідність додаткових систем ППО для України, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для українських населених пунктів.
"А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки. На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає", — зауважив Зеленський.
Водночас Україна має перспективну роботу з кількома партнерами і робить все можливе, аби якнайшвидше додати сили систем Patriot у східні області — Харкова, Сумам та іншим містам. Він подякував партнерам, які розуміють цю потребу та її значення та наголосив, що основою можливостей Путіна є терор. Тому кожне обмеження потенціалу росіян — це примус їх до миру.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні третьої системи ППО Patriot. Він також закликав Європу збільшити військову допомогу Києву.
Натомість у міноборони Румунії заявили, що мають серйозні сумніви щодо надання Україні Patriot.
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