Зеленский обнародовал момент удара ракеты рф по дому в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. По информации городского совета, захватчики направили по жилому району две ракеты.
Соответствующие кадры появились в официальном Telegram главы государства.
-
"Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет
-
Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии
-
Оккупанты готовят специальные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области
-
Ракетный обстрел Запорожья: реакция знаменитостей на террор окупантов
-
Из Одесского порта вышло судно, зафрахтованное ООН: куда оно следует
-
Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования
-
Больницы в оккупации забиты россиянами: какие проблемы это повлекло для гражданских
-
В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить
-
Глава Авдеевской МВА Барбаш рассказал, что оккупанты еще с прошлого года пытаются окружить город
-
Эксперт нашел неожиданный источник поставок самолетов для Украины
Удар рф по многоэтажке
Владимир Зеленский написал, что страна-террорист россия продолжает уничтожать украинские города и терроризировать гражданских.
"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь", — подчеркнул он.
Как известно, сегодня, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.
Пока информации о пострадавших в результате удара пока нет.
Добавим, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.
Был разрушен ресторан в жилом комплексе.