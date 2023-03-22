Зеленский обнародовал момент удара ракеты рф по дому в Запорожье

Последствия ракетной атаки рф по Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. По информации городского совета, захватчики направили по жилому району две ракеты.

Соответствующие кадры появились в официальном Telegram главы государства.

Удар рф по многоэтажке

Владимир Зеленский написал, что страна-террорист россия продолжает уничтожать украинские города и терроризировать гражданских.

"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь", — подчеркнул он.

Как известно, сегодня, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.

Пока информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Добавим, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.

Был разрушен ресторан в жилом комплексе.