Зеленский опубликовал кадры зданий, которые изуродовал враг

Разрушен дом в одном из городов Украины. Фото: телеграм Владимира Зеленского

Сегодня, 27 апреля, Президент Владимир Зеленский опубликовал кадры ужасающих разрушений, созданных российскими войсками. Дома и города изуродованы врагом, но он отмечает, что "украинцы никогда не сдадут свою страну".

Фотографии опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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Кадры изуродованных зданий Украины

Идут 428 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. За это время враг совершил бесчисленное количество обстрелов городов, рядом с границей страны-агрессоры.

Президент Украины сегодня поделился кадрами, на которых разрушены и повреждены здания систематическими российскими обстрелами.

"Украинцы никогда не сдадут своей стране врагу и никогда не оставят своей земле. Хотя сотни наших сел и десятки городов сожжены ударами российской артиллерии и авиации, украинцы способны вернуть их к жизни. Не в привычке нашего народа оставлять на своей земле не зажившие раны", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Бахмут приехал командующий Сил спецопераций, бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко. Он встретился во фронтовом городе с группами специальных операций ВС Украины. Также он опубликовал видео, на котором видны изуродованные дома Бахмута.