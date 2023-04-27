Зеленський опублікував кадри будівель, які понівечив ворог

Зруйнований будинок в одному з міст України. Фото: телеграм Володимира Зеленського

Сьогодні, 27 квітня, Президент Володимир Зеленський опублікував кадри жахливих руйнувань, які створені російськими військами. Будинки і міста понівечені ворогом, але він зазначає, що "українці ніколи не здадуть свою країну".

Фотографії опублікував Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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Триває 428 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час ворог здійснив незліченну кількість обстрілів міст, які поряд з кордоном країни-агресорки.

Президент України сьогодні поділився кадрами, на яких зруйновані та пошкоджені будинки систематичними російськими обстрілами.

"Українці ніколи не здадуть своєї країни ворогу і ніколи не полишать своєї землі. Хоч сотні наших сіл і десятки міст спалені ударами російської артилерії та авіації, українці здатні повернути їх до життя. Не у звичці нашого народу залишати на своїй землі рани, що не загоїлися", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що до Бахмута приїхав командувач Сил спецоперацій, бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко. Він зустрівся у фронтовому місті із групами спеціальних операцій ЗС України. Також він опублікував відео, на якому видно понівечені будинки Бахмуту.