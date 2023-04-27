Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський опублікував кадри будівель, які понівечив ворог arrow

Зеленський опублікував кадри будівель, які понівечив ворог

27 квітня 2023 13:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський опублікував кадри будівель, які понівечив ворог
Зруйнований будинок в одному з міст України. Фото: телеграм Володимира Зеленського
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 27 квітня, Президент Володимир Зеленський опублікував кадри жахливих руйнувань, які створені російськими військами. Будинки і міста понівечені ворогом, але він зазначає, що "українці ніколи не здадуть свою країну".

Фотографії опублікував Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Читайте також:

Кадри понівечених будівель України

Триває 428 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час ворог здійснив незліченну кількість обстрілів міст, які поряд з кордоном країни-агресорки. 

Президент України сьогодні поділився кадрами, на яких зруйновані та пошкоджені будинки систематичними російськими обстрілами.

"Українці ніколи не здадуть своєї країни ворогу і ніколи не полишать своєї землі. Хоч сотні наших сіл і десятки міст спалені ударами російської артилерії та авіації, українці здатні повернути їх до життя. Не у звичці нашого народу залишати на своїй землі рани, що не загоїлися", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що до Бахмута приїхав командувач Сил спецоперацій, бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко. Він зустрівся у фронтовому місті із групами спеціальних операцій ЗС України. Також він опублікував відео, на якому видно понівечені будинки Бахмуту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB