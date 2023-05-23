Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский подвел итоги своей поездки на фронт arrow

Зеленский подвел итоги своей поездки на фронт

23 мая 2023 22:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский подвел итоги своей поездки на фронт
Президент Украины Владимир Зеленский с военными в Донецкой области. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию фронта возле Марьинки и Угледара. Он наградил орденами военных и анонсировал создание нового Корпуса морской пехоты.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем ежедневном обращении.

Читайте также:

Результаты поездки Зеленского на фронт

Президент отметил, что именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине Корпуса морской пехоты. Он пояснил, что в действующие наши подразделения будут добавлены и новые бригады морской пехоты, которых обеспечат современным оружием и техникой.

"Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись в эти дни и в предыдущие недели", — подчеркнул глава государства.

Зеленский сказал, что сейчас все должны понимать, что главная задача нашего государства и смысл фактически каждой нашей международной коммуникации заключается именно в укреплении Украины, усилении ее обороны, увеличении возможностей украинских воинов и Украины в целом.

"Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры — позволяют Украине стать сильнее", — сказал украинский Президент.

Также он особо отметил несколько подразделений Сил обороны, которые дерутся на жесточайших направлениях и поблагодарил всех защитников и защитниц, которые хранят наше спокойствие.

Напомним, 23 мая Президент Украины Владимир Зеленский посетил фронт поздравить военно-морские силы ВСУ с Днем морской пехоты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас