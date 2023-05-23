Зеленский подвел итоги своей поездки на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский с военными в Донецкой области. Фото: ОП

Во вторник, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию фронта возле Марьинки и Угледара. Он наградил орденами военных и анонсировал создание нового Корпуса морской пехоты.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем ежедневном обращении.

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Президент отметил, что именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине Корпуса морской пехоты. Он пояснил, что в действующие наши подразделения будут добавлены и новые бригады морской пехоты, которых обеспечат современным оружием и техникой.

"Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись в эти дни и в предыдущие недели", — подчеркнул глава государства.

Зеленский сказал, что сейчас все должны понимать, что главная задача нашего государства и смысл фактически каждой нашей международной коммуникации заключается именно в укреплении Украины, усилении ее обороны, увеличении возможностей украинских воинов и Украины в целом.

"Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры — позволяют Украине стать сильнее", — сказал украинский Президент.

Также он особо отметил несколько подразделений Сил обороны, которые дерутся на жесточайших направлениях и поблагодарил всех защитников и защитниц, которые хранят наше спокойствие.

Напомним, 23 мая Президент Украины Владимир Зеленский посетил фронт поздравить военно-морские силы ВСУ с Днем морской пехоты.