Зеленський підбив підсумки своєї поїздки на фронт

Президент України Володимир Зеленський з військовими на Донеччині. Фото: ОП

У вівторок, 23 травня, Президент України Володимир Зеленський приїхав на лінію фронту біля Мар'їнки та Вугледара. Він нагородив орденами військових та анонсував створення нового Корпусу морської піхоти.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму щоденному зверненні.

Читайте також:

Результати поїздки Зеленського на фронт

Президент зазначив, що саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні Корпусу морської піхоти. Він пояснив, що до діючих наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти, яких забезпечать сучасною зброєю і технікою.

"Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні тижні", — підкреслив глава держави.

Зеленський сказав, що зараз усі повинні розуміти, що головне завдання нашої держави і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні її оборони, у збільшенні можливостей українських воїнів і України загалом.

"Кожен закордонний візит і майже кожні переговори — дають Україні змогу стати сильнішою", — сказав український Президент.

Також він окремо відзначив декілька підрозділів Сил оборони, які б'ються на найжорстокіших напрямках та подякував усім захисникам та захисницям, які бережуть наш спокій.

Нагадаємо, 23 травня Президент України Володимир Зеленський відвідав фронт, щоб привітати військово-морські сили ЗСУ із Днем морської піхоти.