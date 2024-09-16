Что происходит на фронте по состоянию на 16 сентября – Сырский доложил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Главком сообщил о ситуации на фронте, в частности, относительно Кураховского направления.

Об этом украинский лидер сказал во время вечернего видеообращения.

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Ситуация по фронтам

"Сегодня почти весь день — военные вопросы прежде всего. Был доклад Главкома Сырского — продолжался разговор в начале дня, как только говорили с ним по итогам дня", — сказал Зеленский.

По его словам, с начала суток на фронте произошло уже более сотни боев, больше всего — на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны защищают позиции.

Отдельно и подробно Сырский проинформировал о Курской операции — каждый день действуем именно так, как предполагалось. Украинский президент поблагодарил каждую бригаду и подразделение за слаженные шаги и реальную устойчивость.

Кроме того, Зеленский подписал несколько указов о награждении наших воинов государственными наградами — речь идет об участниках Курской операции.