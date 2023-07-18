Зеленский подписал законопроект о передаче 2 млрд грн на ВСУ

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июля, подписал законопроект, позволяющий передать ВСУ два миллиарда гривен. Его автором является народный депутат Украины Роксолана Пидласа.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Президент сегодня подписал законопроект 9165 моего авторства, которым мы передали 2 млрд грн из инфраструктурного Государственного фонда регионального развития на программу закупки, модернизации и ремонта военной техники в ВСУ", — написала она.

Скриншот сообщения

Уничтожение техники врага

Спецназначители ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов. В течении недели благодаря военным стало гораздо больше потерь в живой силе и технике врага.

Напомним, в США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами.