Зеленський підписав законопроєкт про передачу 2 млрд грн на ЗСУ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 липня, підписав законопроєкт, який дозволяє передати ЗСУ два мільярда гривень. Його авторкою є народна депутатка України Роксолана Підласа.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Ремонт техніки українських воїнів

"Президент сьогодні підписав законопроєкт 9165 мого авторства, яким ми передали 2 млрд грн з інфраструктурного Державного фонду регіонального розвитку на програму закупівлі, модернізації та ремонту військової техніки в ЗСУ", — написала вона.

Скриншот допису

Знищення техніки ворога

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують знищувати російських окупантів. Протягом тижня завдяки військовим стало значно більше втрат у живій силі та техніки ворога.

Нагадаємо, у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.