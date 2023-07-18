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Зеленський підписав законопроєкт про передачу 2 млрд грн на ЗСУ

18 липня 2023 19:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський підписав законопроєкт про передачу 2 млрд грн на ЗСУ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 липня, підписав законопроєкт, який дозволяє передати ЗСУ два мільярда гривень. Його авторкою є народна депутатка України Роксолана Підласа.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Президент сьогодні підписав законопроєкт 9165 мого авторства, яким ми передали 2 млрд грн з інфраструктурного Державного фонду регіонального розвитку на програму закупівлі, модернізації та ремонту військової техніки в ЗСУ", — написала вона.

Скриншот допису

Знищення техніки ворога

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують знищувати російських окупантів. Протягом тижня завдяки військовим стало значно більше втрат у живій силі та техніки ворога.

Нагадаємо, у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.

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