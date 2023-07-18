Зеленський підписав законопроєкт про передачу 2 млрд грн на ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 липня, підписав законопроєкт, який дозволяє передати ЗСУ два мільярда гривень. Його авторкою є народна депутатка України Роксолана Підласа.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Ремонт техніки українських воїнів
"Президент сьогодні підписав законопроєкт 9165 мого авторства, яким ми передали 2 млрд грн з інфраструктурного Державного фонду регіонального розвитку на програму закупівлі, модернізації та ремонту військової техніки в ЗСУ", — написала вона.
Знищення техніки ворога
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують знищувати російських окупантів. Протягом тижня завдяки військовим стало значно більше втрат у живій силі та техніки ворога.
Нагадаємо, у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.