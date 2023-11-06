Зеленский подал в парламент законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов о продлении действия военного положения и общей мобилизации с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.

Об этом сообщается в законопроектах№10211 и10212.

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Проектами законов предлагается утвердить указы президента о продлении с 5 часов 30 минут 16 ноября 2023 года срока действия военного положения в Украине на 90 суток.

Также президент предлагает продлить всеобщую мобилизацию с 16 ноября на 90 суток.

Ранее мы сообщали, что заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова ответила, могут ли отменить военный призыв согласно Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Она уточнила, что документ создавали в расчете на прекращение войны через пять лет, однако учитывали и нынешнюю ситуацию.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, за что борются и гибнут украинцы. Он подчеркнул, что война уносит лучших, однако никто не позволит российскому диктатору лишить Украину свободы.