Зеленський подав до парламенту законопроєкти про продовження мобілізації і воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.
Про це повідомляється в законопроєктах №10211 та 10212.
Зеленський подав законопроєкти про військовий стан і мобілізацію
Проєктами законів пропонується затвердити укази президента про продовження з 5 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб.
Також президент пропонує продовжити загальну мобілізацію з 16 листопада на 90 діб.
Раніше ми повідомляли, що заступниця Міністра оборони України Наталя Калмикова відповіла, чи можуть скасувати військовий призов згідно з Концепцією військової кадрової політики до 2028 року. Вона уточнила, що документ створювали з розрахунку на припинення війни за п'ять років, однак враховували й теперішню ситуацію.
Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський пояснив, за що борються та гинуть українці. Він підкреслив, що війна забирає найкращих, проте ніхто не дозволить російському диктатору позбавити Україну свободи.
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