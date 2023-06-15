Зеленский поделился новыми кадрами мужественных украинцев. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Сегодня, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский поделился трогательными кадрами мужественных украинцев. Украинский гарант показал, как настоящие патриоты государства сражаются за Украину.

Щемящие фотографии Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном Telegram-аккаунте .

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"Только общей силой всего нашего народа можно остановить врага. И мы обязательно остановим Россию. Мы выгоним ее с нашей земли и почтим волей Украины память каждого и каждого, кто отдал свою жизнь за Украину, память всех наших героев разных времен, которые одинаково мечтали, чтобы украинцы - жили. Жили свободно" , - написал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил всех воинов, которые сейчас защищают нашу страну и продвигают вперед украинские позиции. Он отметил военных 80-й отдельной бригады ДШВ, которые продвигаются на Бахмутском направлении.

Добавим, правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.