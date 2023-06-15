Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський поділився новими кадрами мужніх українців arrow

Зеленський поділився новими кадрами мужніх українців

15 червня 2023 13:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський поділився новими кадрами мужніх українців
Зеленський поділився новими кадрами мужніх українців. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський поділився зворушливими кадрами мужніх українців. Український гарант показав, як справжні патріоти держави борються за Україну. 

Щемливі світлини Володимир Зеленський опублікував на своєму офіційному Telegram-акаунті

Читайте також:

Тільки разом можна перемогти ворога

"Лише спільною силою всього нашого народу можна зупинити ворога. І ми обов'язково зупинимо Росію. Ми виженемо її з нашої землі та вшануємо волею України памʼять кожного і кожної, хто віддав своє життя за Україну, памʼять усіх наших героїв різних часів, які однаково мріяли, щоб українці – жили. Жили вільно", — написав Зеленський. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та просувають вперед українські позиції. Він відзначив військових 80-ї окремої бригади ДШВ, які просуваються на Бахмутському напрямку.

Додамо, уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB