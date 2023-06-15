Зеленський поділився новими кадрами мужніх українців. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Сьогодні, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський поділився зворушливими кадрами мужніх українців. Український гарант показав, як справжні патріоти держави борються за Україну.

Щемливі світлини Володимир Зеленський опублікував на своєму офіційному Telegram-акаунті.

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"Лише спільною силою всього нашого народу можна зупинити ворога. І ми обов'язково зупинимо Росію. Ми виженемо її з нашої землі та вшануємо волею України памʼять кожного і кожної, хто віддав своє життя за Україну, памʼять усіх наших героїв різних часів, які однаково мріяли, щоб українці – жили. Жили вільно", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та просувають вперед українські позиції. Він відзначив військових 80-ї окремої бригади ДШВ, які просуваються на Бахмутському напрямку.

Додамо, уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.