Зеленский объяснил, можно ли завершить войну без деоккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских оккупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

Об этом сообщило издание CNN.

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Конечная цель Украины

Владимир Зеленский назвал конечную цель Украины в войне, которую развязала Российская Федерация.

Это освобождение оккупированного еще в 2014 году Крыма.

"Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", — заверил Президент Украины.

Завершение войны без Крыма

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант с завершением войны без деоккупации Крымского полуострова, глава государства категорически отверг такое развитие событий.

"Тогда это не будет победой", — объяснил Владимир Зеленский.

Напомним, 18 мая Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Добавим, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какова судьба россиян, завезенных в Крым, когда Украина вернет полуостров.