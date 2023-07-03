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Зеленский объяснил, можно ли завершить войну без деоккупации Крыма

3 июля 2023 14:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский объяснил, можно ли завершить войну без деоккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских оккупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

Об этом сообщило издание CNN.

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Конечная цель Украины

Владимир Зеленский назвал конечную цель Украины в войне, которую развязала Российская Федерация.

Это освобождение оккупированного еще в 2014 году Крыма.

"Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", заверил Президент Украины.

Завершение войны без Крыма

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант с завершением войны без деоккупации Крымского полуострова, глава государства категорически отверг такое развитие событий.

"Тогда это не будет победой", — объяснил Владимир Зеленский.

Напомним, 18 мая Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Добавим, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какова судьба россиян, завезенных в Крым, когда Украина вернет полуостров.

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