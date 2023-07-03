Зеленский объяснил, можно ли завершить войну без деоккупации Крыма
Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских оккупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.
Об этом сообщило издание CNN.
Конечная цель Украины
Владимир Зеленский назвал конечную цель Украины в войне, которую развязала Российская Федерация.
Это освобождение оккупированного еще в 2014 году Крыма.
"Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", — заверил Президент Украины.
Завершение войны без Крыма
Отвечая на вопрос, возможен ли вариант с завершением войны без деоккупации Крымского полуострова, глава государства категорически отверг такое развитие событий.
"Тогда это не будет победой", — объяснил Владимир Зеленский.
Напомним, 18 мая Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Добавим, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какова судьба россиян, завезенных в Крым, когда Украина вернет полуостров.